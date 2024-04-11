Сетевое издание|18+|Четверг|11 апр 2024|19:57
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Депутат назвал безумным отношение управления ЖКХ к заявкам на опиловку

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В четверг, 11 апреля, на заседании в гордуме, отвечая на просьбу депутата Сергея Лукичева опилить деревья в его округе, и. о. начальника Управления ЖКХ Пензы Михаил Парастаев сообщил: в первую очередь коммунальщики занимаются теми случаями, где были многолетние обращения.

Депутат Жиганша Туктаров попросил уточнить, не ослышался ли он.

«Михаил Юрьевич, вы не понимаете того, что говорите, или это у вас норма? Вы должны в первую очередь делать, с самого первого обращения, не ждать, когда по несколько лет к вам обращаются! Это что за безумное отношение к нашим горожанам?» - возмутился он.

И. о. начальника управления ЖКХ пояснил, что есть план работ по обращениям, а есть текущее обследование деревьев коммунальщиками.

«То есть, если аварийное дерево, люди к вам обратились, вы будете ждать, когда это многократно будет? Только после этого выедете? Я, к сожалению, не ваш работодатель, но за такой ответ я бы пожурил вас очень сильно. Нельзя так отвечать!» - выразил свое мнение Туктаров.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте