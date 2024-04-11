Депутат назвал безумным отношение управления ЖКХ к заявкам на опиловку

11.04.2024 | 16:21

В четверг, 11 апреля, на заседании в гордуме, отвечая на просьбу депутата Сергея Лукичева опилить деревья в его округе, и. о. начальника Управления ЖКХ Пензы Михаил Парастаев сообщил: в первую очередь коммунальщики занимаются теми случаями, где были многолетние обращения.

Депутат Жиганша Туктаров попросил уточнить, не ослышался ли он.

«Михаил Юрьевич, вы не понимаете того, что говорите, или это у вас норма? Вы должны в первую очередь делать, с самого первого обращения, не ждать, когда по несколько лет к вам обращаются! Это что за безумное отношение к нашим горожанам?» - возмутился он.

И. о. начальника управления ЖКХ пояснил, что есть план работ по обращениям, а есть текущее обследование деревьев коммунальщиками.

«То есть, если аварийное дерево, люди к вам обратились, вы будете ждать, когда это многократно будет? Только после этого выедете? Я, к сожалению, не ваш работодатель, но за такой ответ я бы пожурил вас очень сильно. Нельзя так отвечать!» - выразил свое мнение Туктаров.