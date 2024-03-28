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Политика

Названо имя нового уполномоченного по правам человека в регионе

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В Пензенской области сменится уполномоченный по правам человека. Этот вопрос в пятницу, 29 марта, рассмотрят депутаты Законодательного собрания.

Вместо Елены Роговой, занимавшей эту должность с февраля 2014 года, планируется назначить Владимира Фомина - бывшего заместителя руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области. Его кандидатуру согласовала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Владимир Фомин - выпускник следственного факультета Академии Федеральной службы безопасности Российской Федерации. До 2007 года работал в прокуратуре Пензы и Заречного. С 2007 года работал в Следственном управлении СК РФ по Пензенской области. В 2013-м был назначен заместителем руководителя ведомства.

Осенью 2019 года Владимир Фомин был назначен первым заместителем руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю, затем возглавил ведомство. В феврале 2024 года он ушел в отставку в звании генерал-майора юстиции.

«Назначить Фомина Владимира Владимировича на должность уполномоченного по правам человека в Пензенской области сроком на пять лет», - говорится в проекте постановления регионального парламента.

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