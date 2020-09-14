Сетевое издание|18+|Понедельник|14 сен 2020|01:53
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |
 

Политика

Самокутяев продолжает лидировать на довыборах в Госдуму - предварительно

Печать

Александр Самокутяев продолжает лидировать на довыборах в Государственную Думу ФС РФ по 147-му Лермонтовскому одномандатному округу. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные каналом «Россия 24».

По информации на 0:30, Александр Самокутяев («Справедливая Россия») набрал 71,8%, Евгений Ворожцов (Партия пенсионеров) - 5,2%, Вадим Сердовинцев (ЛДПР) - 5,1%, Александр Трутнев (КПРФ) 5,2%, Кирилл Метальников («Гражданская платформа») - 3,2%, Фатима Хугаева («Коммунисты России») 2,8%.

Данные предварительные, так как обработаны еще не все протоколы.

Ранее председатель региональной избирательной комиссии Александр Синюков сообщал, что по результатам отчетов 11 участков Самокутяев набрал 80,63% (2 497 голосов), Ворожцов - 4,59% (142 голоса), Сердовинцев - 4,29% (133 голоса), Трутнев - 4,10% (127 голосов), Метальников - 3,26% (101 голос), Хугаева - 2,84% (88 голосов).

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте