Самокутяев продолжает лидировать на довыборах в Госдуму - предварительно

14.09.2020 | 00:32

Александр Самокутяев продолжает лидировать на довыборах в Государственную Думу ФС РФ по 147-му Лермонтовскому одномандатному округу. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные каналом «Россия 24».

По информации на 0:30, Александр Самокутяев («Справедливая Россия») набрал 71,8%, Евгений Ворожцов (Партия пенсионеров) - 5,2%, Вадим Сердовинцев (ЛДПР) - 5,1%, Александр Трутнев (КПРФ) 5,2%, Кирилл Метальников («Гражданская платформа») - 3,2%, Фатима Хугаева («Коммунисты России») 2,8%.

Данные предварительные, так как обработаны еще не все протоколы.

Ранее председатель региональной избирательной комиссии Александр Синюков сообщал, что по результатам отчетов 11 участков Самокутяев набрал 80,63% (2 497 голосов), Ворожцов - 4,59% (142 голоса), Сердовинцев - 4,29% (133 голоса), Трутнев - 4,10% (127 голосов), Метальников - 3,26% (101 голос), Хугаева - 2,84% (88 голосов).