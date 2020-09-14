Белозерцев пообещал оправдывать доверие избирателей каждую минуту

14.09.2020 | 12:17

В понедельник, 14 сентября, Иван Белозерцев, который, по предварительным данным, одержал уверенную победу на выборах губернатора, поблагодарил голосовавших за него жителей региона за оказанную поддержку.

«Ваше доверие для меня - большая ответственность. И я буду оправдывать его честным трудом каждый день и каждую минуту», - подчеркнул он в видеообращении к населению.

Он напомнил, что во время предвыборной кампании посетил все районы области, пообщался с жителями, и пообещал проанализировать и взять в работу все предложения о развитии территорий.

Также, по его словам, будут учтены конструктивные предложения других кандидатов в губернаторы.

«Уважаемые жители Пензенской области! Я благодарен вам за любовь к родному региону. Именно с вами сегодня мы вместе создаем будущее Сурского края - комфортное и безопасное, в котором каждый его житель с уверенностью смотрит в завтрашний день. Огромное спасибо за доверие!» - высказался Иван Белозерцев.

Явка на губернаторских выборах составила 56,68%. Иван Белозерцев набрал 78,72% голосов, Олег Шаляпин - 8,45%, Александр Васильев - 5,57%, Анна Очкина - 4,44%, Петр Чугай - 1,48%.