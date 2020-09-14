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Политика

Белозерцев пообещал оправдывать доверие избирателей каждую минуту

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В понедельник, 14 сентября, Иван Белозерцев, который, по предварительным данным, одержал уверенную победу на выборах губернатора, поблагодарил голосовавших за него жителей региона за оказанную поддержку.

«Ваше доверие для меня - большая ответственность. И я буду оправдывать его честным трудом каждый день и каждую минуту», - подчеркнул он в видеообращении к населению.

Он напомнил, что во время предвыборной кампании посетил все районы области, пообщался с жителями, и пообещал проанализировать и взять в работу все предложения о развитии территорий.

Также, по его словам, будут учтены конструктивные предложения других кандидатов в губернаторы.

«Уважаемые жители Пензенской области! Я благодарен вам за любовь к родному региону. Именно с вами сегодня мы вместе создаем будущее Сурского края - комфортное и безопасное, в котором каждый его житель с уверенностью смотрит в завтрашний день. Огромное спасибо за доверие!» - высказался Иван Белозерцев.

Явка на губернаторских выборах составила 56,68%. Иван Белозерцев набрал 78,72% голосов, Олег Шаляпин - 8,45%, Александр Васильев - 5,57%, Анна Очкина - 4,44%, Петр Чугай - 1,48%.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — www.instagram.com/ivan_belozercev_penza
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Гость||

Я рыдаю.

Гость||

Благодарить надо не жителей, а избирательные участковые комиссии

Гость||

Он рыдает...! Да не только ты!!!

Гость||

Что за тряпка с принтом,около Российского флага?

Гость||

Сколько у меня знакомых, сослуживцев и родных,все были против Белозерцева. Откуда у него 80 процентов?

Гость||

Кто выглядывает из-за плеча новоиспеченного?

Гость||

Синюков подарил.

Гость||

Гость писал(a):

Сколько у меня знакомых, сослуживцев и родных,все были против Белозерцева. Откуда у него 80 процентов?
волшебные 3 дня

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Ваше доверие для меня - большая ответственность. И я буду оправдывать его честным трудом каждый день и каждую минуту», - подчеркнул он в видеообращении к населению.
penzainform.ru писал(a):
«Ваше доверие для меня - большая ответственность. И я буду оправдывать его честным трудом каждый день и каждую минуту», - подчеркнул он в видеообращении к населению.
До слёз

Гость||

И 3 ночи

Гость||

Зачем нужны выборы? Надо всех назначать начиная с главного,и сами пускай сроки себе определяют.мучают сами себя.

Гость||

Нельзя набрать больше голосов, чем процент явки!

Гость||

обречен сурский край

Гость||

Гость писал(a):

Что за тряпка с принтом,около Российского флага?
ну над нами скоро ещё будут ржать с красным мостом, ад какой-то

Гость||

Гость|14.09.2020 12:37|

Нельзя набрать больше голосов, чем процент явки!

Ути какой собразительный!

← Ctrl пред.
1234
след. Ctrl →
Имя: Гость
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