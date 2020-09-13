Экзитпол ВЦИОМ: Иван Белозерцев лидирует с показателем 63,8%

13.09.2020 | 21:04

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, проведенного на выходе с избирательных участков в Пензенской области.

Анкетирование проводилось с 11 по 13 сентября сентября на 150 избирательных участках. Всего было опрошено 38 246 человек. Им предлагалось анонимно ответить на вопрос, за кого из кандидатов в губернаторы Пензенской области они проголосовали.

«По данным экзитпола, на выборах главы региона Пензенской области лидирует Иван Белозерцев с показателем 63,8%», - сообщается на сайте ВЦИОМ.