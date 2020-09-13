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Политика

Экзитпол ВЦИОМ: Иван Белозерцев лидирует с показателем 63,8%

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, проведенного на выходе с избирательных участков в Пензенской области.

Анкетирование проводилось с 11 по 13 сентября сентября на 150 избирательных участках. Всего было опрошено 38 246 человек. Им предлагалось анонимно ответить на вопрос, за кого из кандидатов в губернаторы Пензенской области они проголосовали.

«По данным экзитпола, на выборах главы региона Пензенской области лидирует Иван Белозерцев с показателем 63,8%», - сообщается на сайте ВЦИОМ.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — wciom.ru
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Гость||

Тпкк вам и надо.

Гость||

Верим!

Гость||

кто бы сомневался )))

Гость||

По моему экзитполу, при опросе друзей и знакомых 70% ответили - никто никуда не ходил, 30% - какие выборы?

Гость||

Скромненько ,но со вкусом.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«По данным экзитпола, на выборах главы региона Пензенской области лидирует Иван Белозерцев с показателем 63,8%», - сообщается на сайте ВЦИОМ.
Бред и наглая ложь.

Гость||

Белозерцев : обещал сохранить ЗИФ и даже выкупил станки за бюджетные средства, в результате не станков ,ни завода ,судьбу завода скрывают. Обещал провести капитальную очистку русла Суры в районе города ,для этого встречался с министром 3 года назад получив его заверения и одобрение, но нет, этом году уже с новым министром ,опять тоже самое .Обещал теплоходы на Суре ,прошло 2 года ,ни чего. Обещал разобраться с вечным не до строем в виде Интуриста, встречался с хозяином этого бардака Карапетяном из Ташира, получил заверения что до строят,и снова ни чего, а сейчас Карапетяну ещё и обещают на халяву соседний участок земли ,за что? Обещал достроить цирк ,цирк должен быть полностью сдан по контракту 20.12.2020 ,но этого не будет, контракт не перезаключался цирка нет .Обещал 100 новых автобусов для муниципального перевозчика ,но их нет ,как и обещал развивать общественный транспорт в пользу автобусов большой вместимости и троллейбусов ,сокращая маршрутки , но нет, все наоборот, правят бал маршрутки ,троллейбусы убивают. Свердловский мост реконструировали быстро ,Бакунинский мурыжат. Про идиотизм властей с бордюрами, плиткой и уничтожением парков и скверов ,и установкой не нужных статуй и посадкой туй народу можно даже не упоминать. Далее Белозерцев так ни как и не прореагировал на разоблачение журналистов (Рен тв) и общественности по поводу его семейного бизнеса,более того он начал активно заметать следы :5.03.2020 г. сменился учредитель в ООО Спутник Маркет с Белозерцева Д.И. на Фазульянова А.О. (их карманного директора),2.04.2020. в ФПП ПО сменился директор Пескова уволили (одновременно был директором микрокредитной организации с учредителем Белозерцевым А.И.),ну и "Проект внесения изменений в проект межевания территории, ограниченной улицами Гагарина, Лазо, ИТР, Ленина, утвержденный постановлением администрации города Пензы от 31.08.2018 № 1615/1" или узаконивание прихватизированной дороги губернатором.Ну что нужен нам такой врун, который развел коррупцию и кумовство ,и считает народ за кретинов и быдло? Пусть губернатор лично ответит на все эти вопросы и обвинения !

Имя: Гость
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