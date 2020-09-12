12 сентября - день тишины на выборах в Пензенской области

12.09.2020 | 18:00

В 8:00 12 сентября 1 085 избирательных участков открыли свои двери для жителей Пензы и области. Выбирают губернатора и депутата в Госдуму по Лермонтовскому округу.

«В жизни Пензенской области происходит важнейшее политическое событие: мы выбираем губернатора - первое лицо региона, от которого зависит наша жизнь, работа в ближайшие пять лет», - отметил глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

По данным на 1 июля 2020-го, на территории области проживает 1 миллион 55 тысяч 315 граждан - потенциальных избирателей. Некоторые в силу возраста и здоровья не могут явиться на участки, но могут сообщить в комиссию и проголосовать по месту проживания.

С опечатанным ящиком, в масках и перчатках члены участковой избирательной комиссии № 170 обошли Военный Городок.

«Человек не может проголосовать, если у него документа, удостоверяющего личность, либо если он отказывается. В этом случае мы уходим и бюллетень на голосование не выдаем. Можно вызвать повторно, так же позвонив. Мы приходим и запускаем повторную процедуру голосования», - рассказал член УИК Алексей Гусаров.

17 000 шагов за первый день досрочного голосования сделала бригада избирательной комиссии, обходя адрес за адресом. Чета пенсионеров накануне сделала заявку, чтобы к ним пришли на дом, и после заполнения документов реализовала свое право голоса.

12 сентября, перед единым днем голосования, наступил день тишины: запрещены как любая агитация, так и публикация результатов соцопросов.