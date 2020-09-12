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Политика

12 сентября - день тишины на выборах в Пензенской области

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В 8:00 12 сентября 1 085 избирательных участков открыли свои двери для жителей Пензы и области. Выбирают губернатора и депутата в Госдуму по Лермонтовскому округу.

«В жизни Пензенской области происходит важнейшее политическое событие: мы выбираем губернатора - первое лицо региона, от которого зависит наша жизнь, работа в ближайшие пять лет», - отметил глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

По данным на 1 июля 2020-го, на территории области проживает 1 миллион 55 тысяч 315 граждан - потенциальных избирателей. Некоторые в силу возраста и здоровья не могут явиться на участки, но могут сообщить в комиссию и проголосовать по месту проживания.

С опечатанным ящиком, в масках и перчатках члены участковой избирательной комиссии № 170 обошли Военный Городок.

«Человек не может проголосовать, если у него документа, удостоверяющего личность, либо если он отказывается. В этом случае мы уходим и бюллетень на голосование не выдаем. Можно вызвать повторно, так же позвонив. Мы приходим и запускаем повторную процедуру голосования», - рассказал член УИК Алексей Гусаров.

17 000 шагов за первый день досрочного голосования сделала бригада избирательной комиссии, обходя адрес за адресом. Чета пенсионеров накануне сделала заявку, чтобы к ним пришли на дом, и после заполнения документов реализовала свое право голоса.

12 сентября, перед единым днем голосования, наступил день тишины: запрещены как любая агитация, так и публикация результатов соцопросов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Завтрашний день уже не нужен

Гость||

Да всё накидали

Гость||

опять голосовалки.Бюджетники наверное все уже проголосовали?

Гость||

Да, пофиг! Вы не знали что именно так и будет?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

сделала бригада избирательной комиссии,
А может вообще кто нибудь гарантировать,что у всех этих бригад нет дублирующих ящиков.Ведь за ними никто не следил от оппозиции.В этот кидают бюллетени реальные люди,а дублирующие,с нужными голосами приносят на участки.Всё очень просто.Ведь может такое быть?А может так и есть.Поэтому все и не понимают,как такое происходит,вроде как вся область против этого кандидата,а он набирает 78% ЗА вашими молитвами.

Гость||

День тишины,а бывшего губернатора рекламируют по всем СМИ региона.А он ведь кандидат.

Гость||

Гость писал(a):

День тишины,а бывшего губернатора рекламируют по всем СМИ региона.А он ведь кандидат.
Он кандидат? Кто кандидат? Сам ты кандидат!

Гость||

А учителя и воспитатели поддержат день тишины или опять будут требовать отчёты, кто проголосовал?

Гость||

Все смешалось в "доме Обломова",ЕДИНЫЙ день голосования превратился в ТРЕХ дневный день голосования,ДЕНЬ тишины превратился в ОДИН из дней голосования --абсурд....

Гость||

Тише, не спугните удачу ...Элла Памфилова вам не простит.

Гость||

Гость писал(a):

Все смешалось в "доме Обломова",ЕДИНЫЙ день голосования превратился в ТРЕХ дневный день голосования,ДЕНЬ тишины превратился в ОДИН из дней голосования --абсурд....
Все смешалось кони люди кентазавры в этом дурдоме

Имя: Гость
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