Видеозаписи с выборов в Пензенской области будут храниться 30 дней

10.09.2020 | 19:23

Звонок с уроков - для учеников, а для членов избирательных комиссий - сигнал к действию. Завершается подготовка участков к проведению выборов.

Пятница и суббота, 11 и 12 сентября, - дни досрочного голосования, воскресенье, 13-е - единый день. Жители Пензенской области выбирают губернатора, депутата Государственной думы по 147-му одномандатному Лермонтовскому округу, а также - в некоторых муниципальных образованиях - депутатов представительных органов.

Процедура максимально прозрачная, как и ящики для бюллетеней. Их опечатывают в присутствии наблюдателей перед началом работы участковых комиссий в день выборов.

«Несмотря на то что голосование будет 11-го и 12-го, подсчет голосов - только 13-го, когда через наш участок пройдут все избиратели. В дни досрочного голосования все бюллетени будут изыматься из переносных ящиков и упаковываться в сейф-пакеты», - рассказала председатель УИК № 163 Ирина Зименкова.

За происходящим на участках можно будет наблюдать в режиме онлайн. Две компании выиграли конкурс по организации системы видеонаблюдения, она уже смонтирована.

«Для избирателей и для остальных участников процесса хотел бы отметить, что на территории Пензенской области в дни голосования видеонаблюдение будет применяться на 466 участках и во всех территориальных избирательных комиссиях», - сообщил председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков.

«Камеры расположены таким образом, чтобы исключить слепые зоны и чтобы была видна «картинка»: как проходит процесс голосования и как хранятся и выдаются бюллетени», - пояснила представитель подрядной организации Марианна Фролова.

Одна компания вести видеотрансляцию с выборов будет три дня, вторая - только в единый день голосования.

«Информация будет храниться в нашем центре обработки данных в течение 30 дней. Если вдруг станут возникать спорные ситуации, можно будет взять запись и проанализировать ситуацию», - заявила Марианна Фролова.