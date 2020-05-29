Главе Пензы предложили сложить полномочия из-за проверки в Заре

29.05.2020 | 11:01

В пятницу, 29 мая, на сессии Пензенской городской думы глава города Владимир Мутовкин отчитался о работе возглавляемого им представительного органа за 2019 год и ответил на вопросы коллег.

Депутат Александр Смирнов рассказал, что в ряде СМИ появилась информация о проверке, проводимой правоохранительными органами и касающейся строительства домов в Заре. В публикациях якобы фигурирует и глава Пензы Владимир Мутовкин, который ранее занимал должность директора департамента ЖКХ.

Он поинтересовался, не хочет ли глава Пензы сложить полномочия на время следственных мероприятий, чтобы не компрометировать городскую думу.

«Стоит ли нам опасаться, или не стоит?» - задал вопрос Александр Смирнов.

«Опасаться вам или нет - это ваше личное дело. Там возбуждено уголовное дело, все пояснения уполномочен давать только следственный комитет», - ответил Владимир Мутовкин.

Тема заинтересовала и депутата Сергея Лукичева.

«Ваша подпись стоит в документе о приемке одного из домов, которые сейчас являются проблемными», - уточнил он.

Владимир Мутовкин напомнил, что отчитывается за деятельность в Пензенской городской думе за 2019 год, а не за всю свою производственную деятельность.

Что касается подписи, то, по его словам, он как директор департамента ЖКХ действительно ставил ее, но речь в документе шла о приемке не всего дома, а части работ. Подписать бумаги было необходимо для передачи документов другому заказчику.