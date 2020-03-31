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Политика | Иван Белозерцев обратился к пензенцам в связи с введением самоизоляции

31.03.2020|20:32
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Губернатор Иван Белозерцев записал видеообращение к жителям Пензенской области. Глава региона выразил соболезнования родным 75-летнего пациента с коронавирусом, скончавшегося 31 марта, и попытался успокоить граждан.

Видеозапись разместили в аккаунтах Белозерцева в соцсетях.

«Сегодня наши врачи мужественно борются за жизнь и здоровье пациентов, делая все возможное для того, чтобы они выздоравливали. Так будет всегда. Наши больницы обеспечены всем необходимым оборудованием и лекарствами, развернуты дополнительные койки. Но самое главное сейчас - это соблюдение режима максимальной самоизоляции и правил профилактики», - подчеркнул губернатор.

Он признался, что понимает, как непросто приходится всем пензенцам, особенно детям, которые в такую хорошую погоду хотят погулять.

«Но этого допускать нельзя, потому что и дети подвержены коронавирусу. Берегите себя и своих близких. Я всегда с вами», - заверил Белозерцев.

По состоянию на 31 марта число случаев COVID-19 в Пензенской области достигло 12. За последние сутки было выявлено пять человек, заболевших коронавирусом, в том числе скончавшийся пенсионер. Возраст других новых пациентов - 31, 56, 62 и 81 год.

С 31 марта на территории региона введен режим обязательной самоизоляции. Граждане не должны покидать места проживания. Исключения - обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью, иная прямая угроза жизни и здоровью, следование на работу (в том числе передвижение по Пензенской области), если она не приостановлена.

Также можно выходить в близлежащие к дому магазины и места оказания услуг. Выгуливать животных можно на расстоянии не более 100 метров от дома, мусор выносить на ближайшую площадку.

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Гость|31.03.2020 20:46|

С суфлера читает)так неприкрыто

Гость|31.03.2020 20:47|

Правильное решение! Только надо его чётко выполнять!

Гость|31.03.2020 20:47|

вот что должно произойти что бы они стали честными с народом, прекратили врать, прекратили доить народ, что ещё нужно? .... с нами он

Гость|31.03.2020 20:47|

Мы уже видели на рентв как ты Пенза любишь.

Гость|31.03.2020 20:48|

А если псина из подворотни обратиться то какой эффект будет?

Гость|31.03.2020 20:49|

Помогите медикам,они на передовой в этом сражении и им нелегко.

Гость|31.03.2020 20:50|

Возьмите белозерцева в санитары. Хо ь какая-то польза от него будет. Воздух сотрясать и так есть кому.

Гость|31.03.2020 20:53|

penzainform.ru писал(a):

режим обязательной самоизоляции.
penzainform.ru писал(a):
Граждане не должны покидать
Я что то не пойму нас обязали? или мы не должны?

Гость|31.03.2020 21:04|

А тебе и не надо понимать, самоликвидируйся

Гость|31.03.2020 21:10|

penzainform.ru писал(a):

Выгуливать животных можно на расстоянии не более 100 метров от дома
Вы хотя бы представляете 100 метровое расстояние? Это надо перейти целое футбольное поле. Зачем (если в самом деле такая смертельная опасность) подвергать себя и окружающих из за какого то зачуханного пса? Если вирус на столько серьезен то вон всех собак. Или это такая игра в карантин?

Гость|31.03.2020 21:10|

Гость писал(a):

Гость|31.03.2020 21:04|

А тебе и не надо понимать, самоликвидируйся

Это тебе не надо понимать тебе что говорят то ты и делаешь.

А тут из новости не понять если нас обязали то это одно а если мы не должны то это другое так как же на самом деле?

Гость|31.03.2020 21:11|

да какая самоизоляция?????????? пусть выглянет в окно - там полно народу! и никто никого не гоняет! а в аптеках нет масок и таблеток и марли и бинтов и цены на всё подняли и работ нет и денег нет и вообще НАДОЕЛ этот дурдом

Гость|31.03.2020 21:12|

penzainform.ru писал(a):

Я всегда с вами», - заверил Белозерцев.
Гость писал(a):
Гость|31.03.2020 20:47|

Мы уже видели на рентв как ты Пенза любишь.

Гость|31.03.2020 21:13|

penzainform.ru писал(a):

С 31 марта на территории региона введен режим обязательной самоизоляции.
Ну начало обозначено, а на какое время объявлена самоизоляция?

За макарошками ходить разрешили.)))

Гость|31.03.2020 21:15|

Гость писал(a):

а в аптеках нет масок и таблеток и марли и бинтов и цены на всё подняли и работ нет и денег нет и вообще НАДОЕЛ этот дурдом
В хозмагах подорожали вилы.

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Имя: Гость
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