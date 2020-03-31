31.03.2020 | 20:32

Губернатор Иван Белозерцев записал видеообращение к жителям Пензенской области. Глава региона выразил соболезнования родным 75-летнего пациента с коронавирусом, скончавшегося 31 марта, и попытался успокоить граждан.

Видеозапись разместили в аккаунтах Белозерцева в соцсетях.

«Сегодня наши врачи мужественно борются за жизнь и здоровье пациентов, делая все возможное для того, чтобы они выздоравливали. Так будет всегда. Наши больницы обеспечены всем необходимым оборудованием и лекарствами, развернуты дополнительные койки. Но самое главное сейчас - это соблюдение режима максимальной самоизоляции и правил профилактики», - подчеркнул губернатор.

Он признался, что понимает, как непросто приходится всем пензенцам, особенно детям, которые в такую хорошую погоду хотят погулять.

«Но этого допускать нельзя, потому что и дети подвержены коронавирусу. Берегите себя и своих близких. Я всегда с вами», - заверил Белозерцев.

По состоянию на 31 марта число случаев COVID-19 в Пензенской области достигло 12. За последние сутки было выявлено пять человек, заболевших коронавирусом, в том числе скончавшийся пенсионер. Возраст других новых пациентов - 31, 56, 62 и 81 год.

С 31 марта на территории региона введен режим обязательной самоизоляции. Граждане не должны покидать места проживания. Исключения - обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью, иная прямая угроза жизни и здоровью, следование на работу (в том числе передвижение по Пензенской области), если она не приостановлена.

Также можно выходить в близлежащие к дому магазины и места оказания услуг. Выгуливать животных можно на расстоянии не более 100 метров от дома, мусор выносить на ближайшую площадку.

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