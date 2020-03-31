31.03.2020 | 19:39

В Пензе установили причину смерти 75-летнего мужчины с коронавирусом, ушедшего из жизни во вторник, 31 марта.

«Согласно патологоанатомическому вскрытию, смерть наступила в результате декомпенсации хронической сердечно-сосудистой недостаточности», - сообщила в своем телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Известно также, что мужчина страдал сахарным диабетом и хронической обструктивной болезнью легких.

«Таким образом, на фоне вирусной инфекции у возрастного пациента произошла декомпенсация хронических неинфекционных заболеваний», - пояснили в региональном министерстве здравоохранения.

По состоянию на 31 марта число случаев COVID-19 в Пензенской области достигло 12. За последние сутки было выявлено пять человек, заболевших коронавирусом, в том числе скончавшийся пенсионер. Возраст других новых пациентов - 31, 56, 62 и 81 год.

С 31 марта на территории региона введен режим обязательной самоизоляции. Граждане не должны покидать места проживания. Исключения - обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью, иная прямая угроза жизни и здоровью, следование на работу (в том числе передвижение по Пензенской области), если она не приостановлена.

Также можно выходить в близлежащие к дому магазины и места оказания услуг. Выгуливать животных можно на расстоянии не более 100 метров от дома, мусор выносить на ближайшую площадку.

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