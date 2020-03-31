Сетевое издание|18+|Вторник|31 мар 2020|19:55
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  87.41  |  $  79.41

Общество | В Пензе назвали причину смерти пациента с коронавирусом

31.03.2020|19:39
Печать

В Пензе установили причину смерти 75-летнего мужчины с коронавирусом, ушедшего из жизни во вторник, 31 марта.

«Согласно патологоанатомическому вскрытию, смерть наступила в результате декомпенсации хронической сердечно-сосудистой недостаточности», - сообщила в своем телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Известно также, что мужчина страдал сахарным диабетом и хронической обструктивной болезнью легких.

«Таким образом, на фоне вирусной инфекции у возрастного пациента произошла декомпенсация хронических неинфекционных заболеваний», - пояснили в региональном министерстве здравоохранения.

По состоянию на 31 марта число случаев COVID-19 в Пензенской области достигло 12. За последние сутки было выявлено пять человек, заболевших коронавирусом, в том числе скончавшийся пенсионер. Возраст других новых пациентов - 31, 56, 62 и 81 год.

С 31 марта на территории региона введен режим обязательной самоизоляции. Граждане не должны покидать места проживания. Исключения - обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью, иная прямая угроза жизни и здоровью, следование на работу (в том числе передвижение по Пензенской области), если она не приостановлена.

Также можно выходить в близлежащие к дому магазины и места оказания услуг. Выгуливать животных можно на расстоянии не более 100 метров от дома, мусор выносить на ближайшую площадку.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|31.03.2020 19:50|

Уважаемый губернатор И.А.Белозерцев.

Постройте пожалуйста КРЕМАТОРИЙ. Не разумно закапывать тела умерших от инфекционных заболеваний. В Европе только кремация для таких умерших.

Гость|31.03.2020 19:52|

Хроническая обструктивная болезнь лёгких... нельзя чтоли просто написать, что у него астма была

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте