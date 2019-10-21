21.10.2019 | 17:18

Все ли из четверых достойны занять должность главы администрации города и кого из них допустят до финального этапа борьбы, который состоится на сессии думы, - на эти вопросы должны были ответить члены конкурсной комиссии.

Они по очереди выслушали программные выступления Георгия Камнева, Андрея Лузгина, Ивана Кирюхина и Дениса Леонтьева. Пресса на несколько часов осталась за закрытыми дверями.

Первым получил право высказаться депутат Законодательного собрания от КПРФ.

«Я полагаю, нам необходимо усилить хозяйственную составляющую деятельности администрации. Мы считаем, что доходы, которые сегодня поступают от муниципального имущества и от деятельности муниципальных предприятий, недостаточны», - заявил Георгий Камнев.

Вторым в зал вошел Андрей Лузгин, ныне занимающий пост заместителя председателя правительства области.

«Город должен быть комфортным, удобным для каждого жителя и для всех приезжающих сюда. У жителей и центра, и отдаленных окраин должны быть равные условия доступа к социальной инфраструктуре», - пояснил кандидат на должность главы администрации г. Пензы.

Третий в очереди - Денис Леонтьев, самый молодой из претендентов. Ему 32, пока он занимает должность заместителя главы администрации города.

«Как говорят, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом», - отметил он.

Последним озвучил свою программу членам конкурсной комиссии Иван Кирюхин. Ему 39.

«Жители хотят более молодых чиновников, неангажированных, чтобы они на самом деле работали на благо жителей», - констатировал глава администрации Малосердобинского района.

Кто-то из претендентов пробыл в зале час, кто-то - всего несколько минут. Потом представителей средств массовой информации пригласили в зал, чтобы огласить результаты. В это время выяснилось, что кандидаты дожидаться решения конкурсной комиссии не стали. Поэтому журналисты его услышали первыми.

«Все кандидаты признаны достойными, выступили с интересной программой», - оценил глава города Пензы Владимир Мутовкин.

В пятницу Камневу, Лузгину, Леонтьеву и Кирюхину предстоит опять выступать в том же зале, но уже перед депутатами на сессии думы. Это будет финал - 25 октября Пенза узнает имя нового главы городской администрации.