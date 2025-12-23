Двое пензенцев вырастили для себя 3 кг конопли

23.12.2025 | 18:41

Двое жителей Пензы попали на скамью подсудимых за выращивание и хранение конопли.

В начале мая подельники нашли поляну недалеко от села в Лунинском районе и высадили там семена. Все лето они ездили ухаживать за посевами, а 5 сентября собрали урожай с 140 кустов.

В пересчете на высушенное вещество общая масса конопли составила 3 005,97 г, что считается крупным размером, пояснили в пресс-службе Лунинского районного суда.

Добыча, предназначенная для личного употребления, хранилась в багажнике автомобиля одного из нелегальных фермеров. Сотрудники полиции изъяли ее в тот же день - 5 сентября.

Мужчины признали вину. Суд приговорил каждого из них к трем с половиной годам условного лишения свободы с аналогичным испытательным сроком.

В начале декабря за такое же преступление осудили 3 жителей области, вырастивших коноплю в Шемышейском районе. Каждого приговорили к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года.