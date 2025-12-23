Двое пензенцев вырастили для себя 3 кг конопли

Двое жителей Пензы попали на скамью подсудимых за выращивание и хранение конопли.
В начале мая подельники нашли поляну недалеко от села в Лунинском районе и высадили там семена. Все лето они ездили ухаживать за посевами, а 5 сентября собрали урожай с 140 кустов.
В пересчете на высушенное вещество общая масса конопли составила 3 005,97 г, что считается крупным размером, пояснили в пресс-службе Лунинского районного суда.
Добыча, предназначенная для личного употребления, хранилась в багажнике автомобиля одного из нелегальных фермеров. Сотрудники полиции изъяли ее в тот же день - 5 сентября.
Мужчины признали вину. Суд приговорил каждого из них к трем с половиной годам условного лишения свободы с аналогичным испытательным сроком.
В начале декабря за такое же преступление осудили 3 жителей области, вырастивших коноплю в Шемышейском районе. Каждого приговорили к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года.
Новости по теме
- Вера Фейгина останется под домашним арестом еще на 3 месяца
- Экс-главе администрации Мокшана ужесточили наказание за взятку
- В Пензе 8-летнему мальчику выплатят 50 000 рублей после укуса собаки
- В Пензе доцент вуза заплатит полмиллиона за взятку от студентки
- Дело руководителя агропромхолдинга передали в суд
- Российские суды начали отказывать возвращать пенсионеркам квартиры
- Пензячка сбила пенсионерку во дворе на ул. Мира и уехала
- Придавило стеклом: пострадавшей пензячке выплатят компенсацию
- Пострадавшему от агрессивной собаки подростку выплатят 110 000 руб.
- В Городищенском районе незаконно продали 32 га земли с лесом и прудом
Последние новости
- Вера Фейгина останется под домашним арестом еще на 3 месяца
- Осудили пензенцев, изготовивших фиктивные документы для мигрантов
- Экс-главе администрации Мокшана ужесточили наказание за взятку
- В Пензе доцент вуза заплатит полмиллиона за взятку от студентки
- Дело руководителя агропромхолдинга передали в суд
- В Каменском районе молодой томич опрокинулся на угнанном КамАЗе
- Многодетный отец захотел построить дом и потерял полмиллиона рублей
- Юный пензенец отдал мошенникам сбережения семьи
- Пензячка сбила пенсионерку во дворе на ул. Мира и уехала
- Жительница области пострадала из-за московского бездомного
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!