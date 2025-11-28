В Пензе спасли мужчину, едва не погибшего от сальмонеллеза

28.11.2025 | 18:01

Одним из грозных осложнений сальмонеллеза врачи называют почечную недостаточность на фоне обезвоживания. От этого едва не погиб 52-летний житель Пензенской области.

Мужчину доставили в отделение реанимации центра специализированных видов медпомощи (известен в народе как больница КИМ) в тяжелом состоянии 30 октября.

«Быстрая диагностика и интенсивное лечение с применением процедуры гемодиафильтрации позволили стабилизировать состояние», - сообщили в медучреждении.

Пациент провел в реанимации 12 дней, затем его лечили в инфекционном отделении. 20 ноября мужчину выписали в удовлетворительном состоянии.

Сальмонеллез - острое инфекционное заболевание, вызываемое Salmonella spp., характеризующееся преимущественным поражением органов пищеварительного тракта.

По словам медиков, многие считают, что в большинстве случаев кишечные инфекции протекают легко, поэтому не нужно обращаться за помощью. Однако это не так. Из-за сопутствующих заболеваний могут развиться угрожающие жизни осложнения.