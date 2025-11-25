В УЖКХ Пензы пояснили, установят ли камеру у входа в Комсомольский парк

25.11.2025 | 08:31

В Пензе пешеходам небезопасно передвигаться в районе центрального входа в Комсомольский парк. Люди рискуют попасть под машину, пожаловался горожанин.

«Нет бордюра и ограждений, опасно ходить, так как движение автомобилей создает угрозу. Установили непонятный запрещающий знак, который спрятан и неизвестно на что указывает. И ДПС не может круглосуточно наблюдать за нарушениями», - написал пензенец на странице губернатора во «ВКонтакте».

Он добавил, что проблема существует уже много лет и никак не решается, и попросил установить камеру для фиксации нарушений правил дорожного движения или же сделать нормальный тротуар.

На жалобу отреагировал представитель управления ЖКХ города.

«Дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена», установленный совместно со знаком дополнительной информации «Зона действия», регламентирует запрет остановки транспортных средств на прилегающей территории возле центрального входа в парк. Эта территория предназначена исключительно для пешеходов.

Вместе с тем обращаем внимание, что места установки комплексов фото- и видеофиксации определяются совместными усилиями Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы и Управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области. Данные комплексы размещаются преимущественно в зонах повышенной аварийности и мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Поскольку указанное вами место не соответствует данным критериям, установка камеры в настоящее время не предусмотрена», - пояснил он.

Пензенцы много лет жалуются на водителей, которые паркуются у входа в парк. Автомобили мешают передвижению.