Погибли двое: опубликованы кадры с места ДТП в Нижнеломовском районе

22.07.2025 | 12:06

ГАИ опубликовала кадры с места ДТП в Нижнеломовском районе. Авария произошла утром во вторник, 22 июля.

По предварительным данным, в 6:50 на 507-м километре трассы, рядом с деревней Федоровкой, столкнулись два автомобиля: грузовик MAN с полуприцепом с 64-летним водителем и Nissan Almera под управлением 59-летнего мужчины.

Легковая машина превратился в груду металла, грузовик вылетел с трассы.

Водитель Nissan и его 57-летняя пассажирка погибли на месте.

По факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

19 июля в Пензенском районе в ДТП погибло 4 человека. В 7:12 у села Большая Елань, на 6-м километре дороги Тамбов - Пенза - Балашов - Михайловка столкнулись три автомобиля: Renault Logan, «Москвич» и грузовая «Газель». На месте аварии от полученных травм скончались 44-летний водитель Renault и три его пассажира - 29-летняя женщина, мальчик 2017 года рождения и девочка 2016-го.

21 июля смертельное ДТП случилось на 4-м километре дороги Городище - Никольск в Городищенском районе. 66-летний водитель Skoda Octavia не справился с управлением, машина опрокинулась. Автомобилист и его 63-летняя пассажирка погибли на месте.