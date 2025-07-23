В Иссе вынесли приговор виновнику ДТП с 2 погибшими

23.07.2025 | 18:59

В Иссе осудили 38-летнего жителя Чувашской Республики. Его признали виновным в ДТП, в котором погибли 2 человека.

Авария случилась ранним утром 3 апреля на 327-м километре трассы Нижний Новгород - Саратов на территории Иссинского района.

Водитель минивэна Hyundai Grand Starex ехал из города Курчатова Курской области в Чебоксары и уснул за рулем. Машина оказалась на встречной полосе, где врезалась в КамАЗ с 53-летним шофером.

В результате происшествия 2 пассажира минивэна, мужчины 57 и 59 лет, скончались до приезда бригады скорой помощи.

Житель Чувашии полностью признал вину и частично компенсировал супругам погибших моральный вред.

Суд назначил мужчине наказание в виде 1 года 10 месяцев колонии-поселения с лишением права управлять транспортом на 2 года.

«Также удовлетворен гражданский иск одной из потерпевших о взыскании с подсудимого компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.