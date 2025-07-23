Криминал

В Иссе вынесли приговор виновнику ДТП с 2 погибшими

Печать
Telegram

В Иссе осудили 38-летнего жителя Чувашской Республики. Его признали виновным в ДТП, в котором погибли 2 человека.

Авария случилась ранним утром 3 апреля на 327-м километре трассы Нижний Новгород - Саратов на территории Иссинского района.

Водитель минивэна Hyundai Grand Starex ехал из города Курчатова Курской области в Чебоксары и уснул за рулем. Машина оказалась на встречной полосе, где врезалась в КамАЗ с 53-летним шофером.

В результате происшествия 2 пассажира минивэна, мужчины 57 и 59 лет, скончались до приезда бригады скорой помощи.

Житель Чувашии полностью признал вину и частично компенсировал супругам погибших моральный вред.

Суд назначил мужчине наказание в виде 1 года 10 месяцев колонии-поселения с лишением права управлять транспортом на 2 года.

«Также удовлетворен гражданский иск одной из потерпевших о взыскании с подсудимого компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото ГАИ
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте