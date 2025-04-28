На улице Сумской подросток пострадал в необычном ДТП

28.04.2025 | 11:41

В Пензе на улице Сумской самопроизвольно двинувшийся автомобиль Geely Atlas Pro наехал на припаркованные машины и двух человек.

Необычное ДТП случилось в 10:00 26 апреля напротив дома № 23. Водителем Geely был мужчина 1948 года рождения.

Автомобиль наехал на припаркованные Omoda и фургон и сбил 14-летнего подростка, а также 76-летнего мужчину.

Юношу госпитализировали, пенсионера отпустили после оказания медицинской помощи, сообщили в управлении ГАИ УМВД России по области.

По факту случившегося проводится проверка.