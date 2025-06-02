ДТП под Константиновкой: водителя из «Газели» достали спасатели

02.06.2025 | 12:51

Вечером в воскресенье, 1 июня, в Пензенском районе рядом с селом Константиновка, на трассе Нижний Новгород - Саратов, случилось ДТП с участием фургона «Газель» и большегруза Mercedes с полуприцепом.

По предварительным данным, столкновение произошло в 22:30 на 421-м километре дороги. За рулем «Газели» был 47-летний мужчина, фурой управлял 33-летний шофер.

В ДТП пострадал водитель фургона. Из машины его достали сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра и передали медикам.

Мужчину госпитализировали.

По факту случившегося проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства ДТП, рассказали в областной ГАИ.