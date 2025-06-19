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Из жизни

В Бессоновке у женщины из-за мужа конфисковали Jaguar

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В Бессоновке 44-летний местный житель сел пьяным за руль автомобиля Jaguar F-Pace 2018 года выпуска, который принадлежал его жене, и оставил супругу без колес.

Мужчину ранее уже лишали водительских прав за управление авто в нетрезвом виде. 12 сентября 2024-го он снова сел за руль выпившим.

«У одного из домов на улице Красной села Бессоновка транспортное средство остановили сотрудники полиции и отстранили водителя от его управления. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

На бессоновца завели уголовное дело. В суде он признал вину.

Автомобилисту назначили штраф в размере 200 000 рублей, лишили водительских прав на год, а машину его супруги конфисковали в доход государства.

Ранее в Бессоновском районе многодетный отец потерял Land Cruiser из-за ингалятора. В судебном заседании мужчина признал вину и рассказал, что сел за руль пьяным ради больной дочери, а внедорожник якобы принадлежал жене - это был подарок за рождение третьего ребенка.

«Однако транспортное средство было зарегистрировано на женщину лишь в ходе расследования по уголовному делу», - отметила Елена Листарова.

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Источник — фото областной прокуратуры
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