В Кузнецком районе пропавшего без вести бойца СВО признали умершим

18.04.2025 | 11:23

Жительница Кузнецкого района обратилась в прокуратуру с просьбой помочь признать умершим бывшего мужа, отца ее 10-летнего сына.

Мужчина с 14 мая 2024 года проходил службу по контракту в зоне проведения специальной военной операции. С 2 июля сведений о нем не было, на связь он не выходил.

В августе женщине сообщили, что военнослужащий числится пропавшим без вести при выполнении задач в Харьковской области.

Прокуратура направила в Кузнецкий районный суд иск о признании участника СВО умершим. Это необходимо, чтобы члены его семьи могли получать помощь от государства.

«Суд удовлетворил заявленные требования и принял соответствующее решение», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.