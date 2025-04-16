В Пензе матери погибшего участника СВО помогли с уборкой во дворе

В Пензе матери бойца, погибшего во время специальной военной операции, помогли навести порядок во дворе.
Женщина обратилась за помощью в администрацию Первомайского района. К работам в рамках патриотического воспитания молодежи привлекли студентов военно-учебного центра ПГУ.
«Для нас важно поддержать семьи тех, кто отдал жизнь за Родину», - отметил один из юношей, участвовавший в уборке.
Студенты благоустроили прилегающую к дому территорию, чем заслужили благодарность хозяйки, рассказали в пресс-службе администрации Пензы.
Ранее сообщалось, что в Кузнецке пожилой матери участника СВО помогли с дровами. Активисты распилили чурбаки и сложили поленья в сарай.
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