В Пензе матери погибшего участника СВО помогли с уборкой во дворе

16.04.2025 | 12:17

В Пензе матери бойца, погибшего во время специальной военной операции, помогли навести порядок во дворе.

Женщина обратилась за помощью в администрацию Первомайского района. К работам в рамках патриотического воспитания молодежи привлекли студентов военно-учебного центра ПГУ.

«Для нас важно поддержать семьи тех, кто отдал жизнь за Родину», - отметил один из юношей, участвовавший в уборке.

Студенты благоустроили прилегающую к дому территорию, чем заслужили благодарность хозяйки, рассказали в пресс-службе администрации Пензы.

Ранее сообщалось, что в Кузнецке пожилой матери участника СВО помогли с дровами. Активисты распилили чурбаки и сложили поленья в сарай.