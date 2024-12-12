В Кузнецке пожилой матери участника СВО помогли с дровами

12.12.2024 | 13:35

В Кузнецке стараются помогать пожилым родителям участников спецоперации, лишившимся поддержки в отсутствие сыновей.

На днях волонтеры пришли к 86-летней Вере Семеновне, матери одного из бойцов, которая попросила распилить дрова. Справиться с этим делом самостоятельно пенсионерке в ее возрасте трудно.

Активисты связались с начальником Управления по делам ГОЧС г. Кузнецка Павлом Шигаевым и договорились выполнить просьбу до снегопада. С помощью спецтехники сотрудники ГОЧС распилили дрова и вместе с волонтерами сразу сложили в сарай.

Ранее глава Кузнецка Сергей Златогорский подчеркнул, что родные и близкие участников СВО должны быть окружены особой заботой.

«Есть разные ситуации, когда остаются одни пожилые престарелые родители, мамы. Их всех надо знать наперечет и уделить все внимание, какое только может и должен уделить сын, если бы был рядом. Есть у нас такие примеры, надо помогать», - поручил он сотрудникам администрации и социальных структур.