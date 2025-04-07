В Лунинском районе мужчина уплатил долг в страхе за землю

07.04.2025 | 21:03

В Лунинском районе должник изменил взгляды на жизнь после встречи с приставами.

Мужчина имел долг в 100 000 рублей по кредиту, но не соблюдал график платежей. Он утверждал, что погасит всю сумму, когда посчитает нужным.

Сотрудники УФССП установили, что за местным жителем числится земельный участок. На него наложили арест, а должнику рассказали, какими будут последствия обращения взыскания.

«После общения с представителями властей должник понял, что уплата долгов должна происходить своевременно, а не по собственному усмотрению. В результате мужчина полностью погасил задолженность, включая сумму исполнительского сбора», - сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Пензенской области.

Ранее пензенец отправился в зону СВО после разговора с приставом.