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Из жизни

Пензенец повредил BMW из-за ремонта асфальта и засудил дорожников

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Пензенец отсудил у дорожников более 130 000 рублей после того, как повредил BMW Х5 из-за ремонта на трассе.

ДТП случилось 5 ноября 2023 года. Около 16:00 автомобилист ехал по дороге Пенза - Шемышейка - Лопатино, в то время на участке ремонтировали полотно, о чем предупреждали знаки «Дорожные работы» и «Объезд».

Мужчина последовал указаниям и миновал данный отрезок по улицам Соборной и Семейной (в селе Засечном), затем вернулся на трассу и направился в сторону Шемышейки со скоростью примерно 50 км/ч.

На пути не было никаких знаков, предупреждающих о дорожных работах, дефектах, опасных участках. Но водитель заметил, что с правой стороны от осевой линии дорожной разметки большая часть асфальта срезана на глубину 13 см и на этом отрезке есть неровности.

Пензенец повредил BMW из-за ремонта асфальта и засудил дорожников

Мужчина решил их объехать, не покидая свою полосу, и попал левым колесом на границу среза асфальта. Этот участок полотна дорожники ничем не оградили и никак не предупредили автомобилистов об опасности.

Пензенец повредил BMW из-за ремонта асфальта и засудил дорожников

После ДТП водитель остановился и вызвал на место сотрудников Госавтоинспекции. Инспекторы установили, что у машины повреждены левые передние диск и резина. Стоимость ремонта составила 73 300 рублей.

Пензенец повредил BMW из-за ремонта асфальта и засудил дорожников

«Причиной ДТП послужило несоответствие дорожного покрытия требованиям безопасности дорожного движения и требованиям ГОСТ, все требования которого являются обязательными и направлены на обеспечение безопасности дорожного движения, сохранение жизни, здоровья и имущества населения, охрану окружающей среды», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

Водитель потребовал взыскать с организации, занимавшейся ремонтом дороги, стоимость восстановления автомобиля, а также судебные расходы.

На заседании представитель ответчика с иском не согласился. Он пояснил, что на время ремонта организовали объезд, установили знаки, предупреждающие о работах, и добавил: причиной ДТП не могло стать несоответствие покрытия требованиям ГОСТа, так как в тот момент асфальт обновляли.

Представитель ответчика предположил, что авария произошла по вине автомобилиста, поскольку тот не выбрал безопасную скорость.

Суд внимательно ознакомился с материалами дела, изучил заключение эксперта и пришел к выводу: дорожники не соблюдали требования законодательства и правила организации ремонтных работ, в том числе по обозначению их места. Поэтому водитель BMW никак не мог предотвратить ДТП.

С организации постановили взыскать ущерб, причиненный мужчине, а также 10 000 рублей - оплату отчета об оценке, 25 000 рублей - оплату заключения экспертизы, 2 480 рублей - траты на нотариуса, 4 000 рублей - оплату государственной пошлины, 20 000 рублей - расходы на услуги представителя.

Пока решение в законную силу не вступило.

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Источник — фото предоставлены Железнодорожным районным судом Пензы
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