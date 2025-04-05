В Пензе кондуктора отстранили от работы за оскорбление пассажира

05.04.2025 | 16:12

В Пензе наказали сотрудницу сферы общественного транспорта после жалобы очевидицы инцидента, случившегося 31 марта в автобусе 70-го маршрута.

«В салон вошел мужчина средних лет, начал считать деньги за проезд. У него была мелочь. Кондуктор начала кричать на весь автобус: «Что это за мужик вообще такой, с такими деньгами... Зарплату жене тоже такими деньгами отдаешь? Нищеброд. Даже драндулет купить себе не можешь». Мужчина был трезвый, одет прилично. Оскорблять в ответ не стал, просто молча вышел на следующей остановке. Он не отказался оплачивать, он просто считал мелочь!» - написала горожанка в соцсети «ВКонтакте».

В своем посте она указала госномер автобуса и время поездки.

В субботу, 5 апреля, ГКУ «Организатор перевозок в Пензенской области» извинилось за эту неприятную ситуацию и сообщило, что было проведено служебное расследование. Кондуктора вызвали на комиссию и применили к ней меры дисциплинарного взыскания.

«Также кондуктор была отстранена от исполнения своих обязанностей сроком на 5 дней без сохранения заработной платы. Руководителю предприятия-перевозчика поручено усилить контроль за работой кондукторского состава и принять меры по недопущению подобного факта впредь», - проинформировали в учреждении.