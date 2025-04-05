Сетевое издание|18+|Суббота|5 апр 2025|19:03
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Дождь |
 

Из жизни

В Пензе кондуктора отстранили от работы за оскорбление пассажира

Печать
Telegram

В Пензе наказали сотрудницу сферы общественного транспорта после жалобы очевидицы инцидента, случившегося 31 марта в автобусе 70-го маршрута.

«В салон вошел мужчина средних лет, начал считать деньги за проезд. У него была мелочь. Кондуктор начала кричать на весь автобус: «Что это за мужик вообще такой, с такими деньгами... Зарплату жене тоже такими деньгами отдаешь? Нищеброд. Даже драндулет купить себе не можешь». Мужчина был трезвый, одет прилично. Оскорблять в ответ не стал, просто молча вышел на следующей остановке. Он не отказался оплачивать, он просто считал мелочь!» - написала горожанка в соцсети «ВКонтакте».

В своем посте она указала госномер автобуса и время поездки.

В субботу, 5 апреля, ГКУ «Организатор перевозок в Пензенской области» извинилось за эту неприятную ситуацию и сообщило, что было проведено служебное расследование. Кондуктора вызвали на комиссию и применили к ней меры дисциплинарного взыскания.

«Также кондуктор была отстранена от исполнения своих обязанностей сроком на 5 дней без сохранения заработной платы. Руководителю предприятия-перевозчика поручено усилить контроль за работой кондукторского состава и принять меры по недопущению подобного факта впредь», - проинформировали в учреждении.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте