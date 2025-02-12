На правобережье Суры может появиться мертвая зона

12.02.2025 | 12:09

На правобережье Суры в центре Пензы появились столбы для будущего забора. Горожан это неприятно удивило: люди предполагают, что место станет недоступным для прохода.

«На улице Злобина начали огораживать территорию бывшего ресторана «Праздничный». Судя по расположению столбов, забор перекроет возможность прохода вдоль набережной к подвесному мосту. В то же время две городские лавочки на набережной окажутся в мертвой зоне, окруженной забором», - пожаловался подписчик телеграм-канала PenzaInform. Мужчина задался вопросом, законно ли ограничивать доступ к реке и прогулочной зоне.

Ситуацию прокомментировал специалист министерства градостроительства и архитектуры. По его словам, огороженный участок находится в частной собственности. 11 ноября 2024 года владельцу выдали разрешение возвести на нем банно-оздоровительный комплекс с четырехзвездочной гостиницей.

«Данный земельный участок имеет вид разрешенного использования «Предпринимательство, общественное использование объектов капитального строительства»», - подчеркнули в министерстве.

Оставят ли забор по окончании строительных работ, неизвестно.