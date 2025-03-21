Пензенец собирался с женой в Эмираты, а оказался за решеткой

21.03.2025 | 19:51

Семейной паре не удалось взыскать деньги со страховой компании в связи с отменой турпоездки. Такое решение вынес Пензенский областной суд.

Супруги приобрели путевку в ОАЭ и оплатили страховку от невыезда. Однако отправиться в путешествие не довелось: главу семьи заключили под стражу за дачу взятки в особо крупном размере.

Супруги аннулировали тур и после возврата части денег от туроператора обратились в страховую компанию за возмещением расходов, возникших из-за невозможности поездки. Однако им указали, что заключение под стражу не входит в перечень страховых рисков, предусмотренных договором.

Несостоявшиеся туристы подали иск к страховой компании о взыскании страхового возмещения в пользу каждого, компенсации морального вреда, неустойки за просрочку исполнения обязательства и штрафа.

Суд первой инстанции удовлетворил требования. Факт, что мужчина вместо отдыха на курорте участвовал в заседании, где ему продлили срок содержания под стражей, был сочтен страховым случаем.

Однако Пензенский областной суд, куда была подана апелляция, не согласился с этими выводами. Было указано, что поездка сорвалась не из-за участия мужчины в заседании, а из-за его обвинения и заключения под стражу. Оно произошло не случайно, по его собственной вине. Даже если бы в это время и не было заседания, выехать за пределы России он все равно не мог.

По делу было принято новое решение: супругам отказали в удовлетворении требований. Новая апелляция тоже не помогла.

«Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил апелляционное определение без изменения», - сообщили в пресс-службе.