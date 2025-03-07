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Из жизни

В Шемышейском районе женщина чуть не лишилась земли из-за долга

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Жительница Шемышейского района погасила долг перед банком из страха за земельный участок. Она систематически не вносила платежи.

Женщина задолжала 600 000 рублей, не спешила исправлять ситуацию и избегала общения с приставами.

Когда сотрудники узнали, что местная жительница владеет землей, на участок наложили арест, а гражданке вручили требование о его передаче для дальнейшей реализации в счет погашения долга.

«Опасаясь потери имущества, женщина оперативно нашла необходимую сумму и погасила задолженность в полном объеме, включая исполнительский сбор», - сообщили в пресс-службе УФССП по области.

Ранее в Никольске пристав нашел подход к женщине, задолжавшей по кредитам. Он просил ее взяться за ум, но это не помогало, так что пришлось принимать более жесткие меры.

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