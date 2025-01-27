Пристав нашел подход к никольчанке, задолжавшей по кредитам

27.01.2025 | 18:59

В Никольском районе 35-летняя местная жительница несколько лет не вносила платежи по кредитам и в итоге накопила внушительный долг - 200 000 рублей.

Судебный пристав просил женщину взяться за ум, но увещевания не помогли. Тогда было решено наложить арест на ее недвижимое имущество.

Пристав подробно объяснил возможные последствия дальнейшего уклонения от уплаты долга. После этого отношение никольчанки к ситуации изменилось.

«Не желая доводить дело до крайности, она полностью погасила задолженность, избежав тем самым неприятной перспективы потери своего имущества», - пояснили в пресс-службе УФССП РФ по Пензенской области.

Ранее сообщалось, что в Шемышейском районе водителя вынудили уплатить 300 000 рублей по штрафам за нарушения правил дорожного движения. Судебный пристав нашел способ воздействовать на сельчанина: он подготовил и передал в суд документы для лишения мужчины прав.