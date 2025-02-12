В Тамале подросток вывел пенсионера из себя и получил 100 000 рублей

12.02.2025 | 13:06

В Тамале осудили 70-летнего местного жителя, не сумевшего справиться с агрессией. Он напал на подростка-мотоциклиста.

Это случилось в августе прошлого года на главной площади районного центра. Конфликт разгорелся из-за шума, исходившего от двухколесного транспорта.

Разозлившийся пенсионер взял деревянный черенок и на велосипеде поехал на площадь. Там он увидел группу подростков, стал ругаться и в конце концов ударил одного из них по голове. Тот получил ушиб правой ушной раковины (легкий вред здоровью).

Позже мужчина признал вину и передал потерпевшему 100 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил пенсионеру наказание в виде 100 часов обязательных работ», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.