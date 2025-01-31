В Никольске многодетную мать взяли под стражу в зале суда

31.01.2025 | 18:34

В Никольском районе 34-летнюю мать троих детей заключили под стражу за злостное уклонение от уплаты алиментов.

Еще в 2022 году по этой причине женщину привлекли к уголовной ответственности. Ей назначили наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% из зарплаты в доход государства.

Однако исполнение приговора отсрочили: на тот момент никольчанка была беременна третьим ребенком. Приступить к работе она должна была по достижении малышом 3-летнего возраста.

На путь исправления многодетная мать так и не встала, ситуация стремительно ухудшалась, долг превысил 200 000 рублей. В результате в 2024 году отсрочку отменили.

После этого никольчанка решила скрыться. Ее объявили в розыск, а 28 января нашли и задержали. Наказание в виде исправительных работ заменили лишением свободы. Женщину взяли под стражу прямо в зале заседания, сообщили в Никольском районном суде.