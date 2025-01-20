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Из жизни

Жителя Таджикистана задержали в Пензе, чтобы выслать за пределы РФ

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В Пензе задержали 41-летнего гражданина Таджикистана, который находился в России незаконно. Мужчина должен был покинуть страну еще в августе прошлого года, но проигнорировал требования закона.

Это выяснилось в поезде сообщением Санкт-Петербург - Орск во время его следования через перегон Пенза-I - Пенза-II. После проверки документов пассажира пришлось снять с рейса.

Сейчас мигрант находится в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Пензенской области.

В отношении мужчины составили материал об административном правонарушении. Ему грозило наказание в виде штрафа в размере до 5 000 рублей с выдворением за пределы России.

«Железнодорожным районным судом жителю Таджикистана назначен штраф в размере 2 000 рублей», - сообщили в пресс-службе Пензенского ЛО МВД РФ на транспорте, уточнив, что мигранту придется покинуть РФ.

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