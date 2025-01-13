Пензенец лишился руки после удара током и добился компенсации

13.01.2025 | 17:10

В Пензе кабельщик и две его дочери добились компенсации морального вреда за производственную травму.

Несчастный случай произошел 20 сентября 2017 года. Мужчина работал на распределительной подстанции и без средств защиты приблизился к неогражденным токоведущим частям. Произошло короткое замыкание. Из-за возникшей электрической дуги пензенец получил термические ожоги, врачам пришлось ампутировать его правую руку.

С этого момента жизнь семьи изменилась. Мужчина был правшой и, потеряв конечность, лишился возможности обслуживать себя, готовить, заниматься домашними делами, помогать по хозяйству дочерям, ухаживать за тремя внуками. Дочери вынуждены несколько раз в неделю по очереди дежурить у отца, чтобы заботиться о нем.

Компания, в которой кабельщик трудился, выплатила ему материальную помощь в размере месячной зарплаты.

Дочери пострадавшего обратились в суд и попросили взыскать с бывшего работодателя компенсацию морального вреда: в 5 млн рублей - лишившемуся руки мужчине, по 3 млн - им самим, по 1 млн - их детям.

Ответчик с иском не согласился, пояснив, что причина ЧП на производстве - действия работника. Мужчина с 1993 года трудился электромонтером, был старшим смены по обслуживанию подстанции до 2015-го, знал правила техники безопасности, инструктировал подчиненных, но допустил нарушение.

Однако суд решил, что компания не обеспечила должным образом безопасное проведение работ и мужчина получил травму по ее вине.

«Доводы ответчика о наличии грубой неосторожности в действиях потерпевшего не нашли своего подтверждения», - сообщили в Железнодорожном районном суде.

Иск удовлетворили частично. Компания должна заплатить пензенцу 1 млн 200 тыс. рублей, по 250 тыс. - его дочерям и по 70 тыс. - внукам. Пока решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.