Сообщение о сносе молодых деревьев на ул. Славы проверит полиция

10.01.2025 | 20:56

На улице Славы, 5, в Пензе едва не произошло ЧП: упавшей с дерева веткой чуть не убило молодого человека. О ситуации горожанка Мария С. рассказала на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

«А все потому, что никто не реагирует на жалобы жильцов дома на управляющую компанию! Они спилили молодые каштаны, липы, сливы, которые сажали наши жители, и оставили все аварийные деревья! Чего ждем-то? Вчера (8 января. - Прим. ред.) молодой человек отскочить успел, хоть спасло его, что завтра-то будет! Это территория детской площадки, там дети у нас играют, ждем летальных случаев?» - написала женщина.

По ее словам, управляющая компания не понесла никакого наказания за уничтожение 8 молодых каштанов, лип и слив.

«А вот сухостой, кустарники, где летом будет опять туалет, они оставили! Примите меры! Пусть они сделают свою работу! Просто, если зашибет ребенка, это же ужас будет! Не пропускайте мое обращение!» - попросила Мария губернатора.

На ее обращение отреагировал представитель мэрии. Он сообщил, что сотрудники администрации Ленинского района осмотрят указанное место.

«В случае выявления нарушений со стороны ООО «Эконом» по содержанию и обслуживанию общего имущества многоквартирного дома будут приняты меры в пределах предоставленных полномочий. По вопросу вырубки каштанов, липы и сливы проверка осуществляется отделом полиции № 1 УМВД России по городу Пензе, по ее результатам будет принято процессуальное решение», - говорится в ответе.