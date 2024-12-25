Гибель на СВО: в р. п. Лунино брата и сестру лишили права на выплаты

25.12.2024 | 10:39

В Лунинском районе женщина через суд добилась, чтобы родственников лишили права на получение выплат, полагающихся после гибели участника специальной военной операции.

Сельчанка потеряла на СВО родного брата, с которым близко общалась и вела совместный быт. После похорон она получила единовременное пособие, причитающееся семьям военнослужащих.

«Однако, как оказалось, у них также имеются сестра и брат, которые родились от второго брака матери», - рассказали в Лунинском районном суде, уточнив со слов истицы, что участник СВО с ними ни разу не виделся и никогда не общался.

Из-за этого при оформлении выплаты возникли трудности: страховая компания затребовала заявления родственников.

Женщине пришлось доказывать, что брат и сестра не интересовались судьбой погибшего при его жизни, отношения не поддерживали, а значит, должны быть лишены права на материальную помощь (единовременное пособие, страховую сумму и региональную выплату).

Родственники ознакомились с материалами дела и полностью признали исковые требования. Суд их удовлетворил.