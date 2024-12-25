Сетевое издание|18+|Среда|25 дек 2024|14:21
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

Гибель на СВО: в р. п. Лунино брата и сестру лишили права на выплаты

Печать
Telegram

В Лунинском районе женщина через суд добилась, чтобы родственников лишили права на получение выплат, полагающихся после гибели участника специальной военной операции.

Сельчанка потеряла на СВО родного брата, с которым близко общалась и вела совместный быт. После похорон она получила единовременное пособие, причитающееся семьям военнослужащих.

«Однако, как оказалось, у них также имеются сестра и брат, которые родились от второго брака матери», - рассказали в Лунинском районном суде, уточнив со слов истицы, что участник СВО с ними ни разу не виделся и никогда не общался.

Из-за этого при оформлении выплаты возникли трудности: страховая компания затребовала заявления родственников.

Женщине пришлось доказывать, что брат и сестра не интересовались судьбой погибшего при его жизни, отношения не поддерживали, а значит, должны быть лишены права на материальную помощь (единовременное пособие, страховую сумму и региональную выплату).

Родственники ознакомились с материалами дела и полностью признали исковые требования. Суд их удовлетворил.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте