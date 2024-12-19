В Пензе участник СВО пожаловался на отказ в соцподдержке его семьи

19.12.2024 | 21:29

В Пензе члены семьи участника спецоперации добились предоставления мер социальной поддержки с помощью прокуратуры.

В августе 2024 года бывшая жена военнослужащего обратилась в отдел соцуправления по Железнодорожному району за устной консультацией о назначении выплат. Там ей сообщили, что выданная войсковой частью справка не соответствует требованиям. При этом письменное заявление женщина не подавала.

Участника СВО возмутила сложившаяся ситуация, и он обратился с жалобой в надзорное ведомство.

Районный прокурор объявил начальнику уполномоченного органа предостережение о недопустимости нарушений закона.

Сотрудники отдела помогли пензячке составить и подать письменное заявление, после рассмотрения которого членам семьи были назначены единовременная выплата в размере 50 000 рублей на несовершеннолетнего ребенка, ежемесячная выплата в размере 1 080 рублей на оплату проезда ребенка в общественном транспорте и ежемесячная компенсация оплаты жилого помещения и коммунальных услуг, уточнили в областной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября получить справку об участии в СВО стало легче. До этого документы не имели единого образца, их выдавали командиры воинских частей или военкоматы. Теперь оформить справку, требующуюся для назначения мер социальной поддержки, можно через «Госуслуги».