С 1 ноября получить справку об участии в СВО будет легче

10.10.2024 | 11:56

Правительство РФ упростило порядок получения справки об участии в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Соответствующее постановление глава кабмина Михаил Мишустин подписал 9 октября.

До сих пор такие документы не имели единого образца, их выдавали командиры воинских частей или военкоматы.

Оформить бумагу, требующуюся для назначения мер социальной поддержки, было трудно и самим бойцам, и их родственникам. Сроки нередко затягивались.

С 1 ноября справку об участии в СВО можно будет получить через портал госуслуг. Кроме того, в постановлении представлен единый образец.

Документ действителен в течение 30 дней.