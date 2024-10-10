С 1 ноября получить справку об участии в СВО будет легче

Правительство РФ упростило порядок получения справки об участии в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Соответствующее постановление глава кабмина Михаил Мишустин подписал 9 октября.
До сих пор такие документы не имели единого образца, их выдавали командиры воинских частей или военкоматы.
Оформить бумагу, требующуюся для назначения мер социальной поддержки, было трудно и самим бойцам, и их родственникам. Сроки нередко затягивались.
С 1 ноября справку об участии в СВО можно будет получить через портал госуслуг. Кроме того, в постановлении представлен единый образец.
Документ действителен в течение 30 дней.
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