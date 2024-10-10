Сетевое издание|18+|Четверг|10 окт 2024|13:37
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

С 1 ноября получить справку об участии в СВО будет легче

Печать
Telegram

Правительство РФ упростило порядок получения справки об участии в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Соответствующее постановление глава кабмина Михаил Мишустин подписал 9 октября.

До сих пор такие документы не имели единого образца, их выдавали командиры воинских частей или военкоматы.

Оформить бумагу, требующуюся для назначения мер социальной поддержки, было трудно и самим бойцам, и их родственникам. Сроки нередко затягивались.

С 1 ноября справку об участии в СВО можно будет получить через портал госуслуг. Кроме того, в постановлении представлен единый образец.

С 1 ноября получить справку об участии в СВО будет легче

Документ действителен в течение 30 дней.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото № 2 с сайта Правительства РФ
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте