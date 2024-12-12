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Из жизни

Владелица тягача не смогла добиться в суде отмены штрафа за «Платон»

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В Пензе индивидуальная предпринимательница обжаловала в областном суде постановление государственного инспектора ЦАФАП Межрегионального территориального управления Ространснадзора по ЦФО, решения начальника МТУ Ространснадзора по ЦФО и Мокшанского районного суда. Ее не устроил штраф в 5 000 рублей за неоплату проезда в системе «Платон».

В жалобе предпринимательница просила отменить перечисленные процессуальные акты и прекратить производство по делу. Она указала, что основной причиной отсутствия платы за проезд ее тягача MAN является несовершенство функционирования системы «Платон».

Нарушение было зафиксировано 21 февраля на 615-м километре трассы М-5 с помощью работающего в автоматическом режиме специального технического средства. Бортовое устройство тягача не функционировало в штатном режиме, оформленная маршрутная карта отсутствовала, поэтому списание денег в счет возмещения вреда, причиняемого дорогам общего пользования федерального значения, не произошло.

Изучив материалы дела, областной суд не нашел оснований для признания незаконными принятых ранее решений.

Все процессуальные акты оставлены без изменения.

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