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Из жизни

В Нижнеломовском районе жены двух братьев подрались из-за ссоры мужей

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В селе Норовка Нижнеломовского района семейный конфликт перешел в стадию судебного разбирательства.

Два брата поссорились, жена каждого из них стояла на стороне супруга. В итоге выяснение отношений перешло к невесткам, одной из которых 33 года, другой 37.

8 апреля в 0:40 на улице Солнечной старшая свойственница схватила младшую за волосы и стала бить кулаками по лицу, рукам и плечам.

Жертва агрессивной сельчанки решила искать справедливости в суде. Служители Фемиды учли раскаяние ответчицы и наказали ее административным штрафом в размере 5 000 рублей в доход государства.

«Постановление суда в законную силу не вступило», - сообщили в пресс-службе Нижнеломовского районного суда.

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