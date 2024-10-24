В Нижнеломовском районе жены двух братьев подрались из-за ссоры мужей

24.10.2024 | 10:59

В селе Норовка Нижнеломовского района семейный конфликт перешел в стадию судебного разбирательства.

Два брата поссорились, жена каждого из них стояла на стороне супруга. В итоге выяснение отношений перешло к невесткам, одной из которых 33 года, другой 37.

8 апреля в 0:40 на улице Солнечной старшая свойственница схватила младшую за волосы и стала бить кулаками по лицу, рукам и плечам.

Жертва агрессивной сельчанки решила искать справедливости в суде. Служители Фемиды учли раскаяние ответчицы и наказали ее административным штрафом в размере 5 000 рублей в доход государства.

«Постановление суда в законную силу не вступило», - сообщили в пресс-службе Нижнеломовского районного суда.