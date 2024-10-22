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Из жизни

На единственном подъезде к дому на ул. Карла Маркса выкопали яму

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Из-за раскопок тепловиков перекрыта единственная дорога к дому № 12 на улице Карла Маркса в Пензе, пожаловалась местная жительница.

На единственном подъезде к дому на ул. Карла Маркса выкопали яму

«17 октября разрыли котлован на единственном подъезде к дому для устранения утечки. До этого, между прочим, дом не отапливался совсем. 19 октября ремонтные работы продолжились. Котлован остался! Только вырос в размерах», - рассказала пензячка.

По ее словам, утечка до сих пор не устранена (отопление при этом есть. - Прим. ред.).

«На сегодня, 22 октября, 9:00, котлован полон воды. А как проедет скорая?! Уборка мусора? Через газон?» - возмутилась горожанка.

На единственном подъезде к дому на ул. Карла Маркса выкопали яму

Представитель «Т Плюс Пенза» в комментариях телеграм-канала PenzaInform сообщил, что срок завершения работ по данному адресу - 1 ноября.

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