Житель области лишился иномарки из-за пьяного вождения

Пачелмский районный суд наказал жителя области за нетрезвое вождение. У него конфисковали машину.
В середине августа водитель, оштрафованный на 30 000 рублей и на 1 год и 7 месяцев лишенный прав за пьяную езду, сел за руль Kia Rio и был остановлен сотрудником ДПС.
Мужчину отстранили от управления транспортом и провели медосвидетельствование, которое показало, что шофер нетрезв.
На водителя завели уголовное дело. Он раскаялся в содеянном.
«Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 260 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года», - рассказали в Пачелмском районном суде.
Иномарку мужчины конфисковали в доход государства.
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