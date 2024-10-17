Житель области лишился иномарки из-за пьяного вождения

17.10.2024 | 12:33

Пачелмский районный суд наказал жителя области за нетрезвое вождение. У него конфисковали машину.

В середине августа водитель, оштрафованный на 30 000 рублей и на 1 год и 7 месяцев лишенный прав за пьяную езду, сел за руль Kia Rio и был остановлен сотрудником ДПС.

Мужчину отстранили от управления транспортом и провели медосвидетельствование, которое показало, что шофер нетрезв.

На водителя завели уголовное дело. Он раскаялся в содеянном.

«Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 260 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года», - рассказали в Пачелмском районном суде.

Иномарку мужчины конфисковали в доход государства.