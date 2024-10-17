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Из жизни

Развеян миф о полезном воздействии первого снега на кожу и волосы

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В четверг, 17 октября, в нескольких районах Пензенской области падал первый снег. В связи с этим у некоторых жительниц региона возник вопрос, правда ли вода от этих осадков является чудодейственным косметическим средством.

На него ответила врач-дерматовенеролог Элина Кулакова. Ее слова областной центр спецвидов медпомощи (КИМ) привел на своей странице во «ВКонтакте».

«И первый, и последний, и какой-либо другой снег косметическим средством вряд ли можно назвать. Таким средством снег считался в прошлом и позапрошлом веке. Именно тогда появились некие рекомендации применения талой воды», - пояснила специалист.

Предполагалось, что чистый растаявший снег борется с перхотью, укрепляет корни волос, ускоряет их рост, восстанавливает сияние, а талая вода, приложенная к лицу, разглаживает морщины, замедляет процесс старения, выводит токсины, возрождая кожу.

«Однако сегодня мы знаем, что сужение сосудов кожи лица под воздействием холода носит исключительно временный характер и не всегда такое воздействие приносит пользу. Тем более если вы проживаете в городе, где чистый, без вредных примесей снег вы вряд ли найдете», - подчеркнула Элина Кулакова.

Она добавила, что современная косметология может предложить женщинам много других средств на натуральной основе.

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