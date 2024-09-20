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Из жизни

«Под «кирпич» едут!»: перекрытие в центре стало сюрпризом для водителей

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Утром в пятницу, 20 сентября, центр Пензы встал в пробках из-за перекрытого накануне участка улицы Максима Горького (в направлении от улицы Кирова к Московской).

«Под «кирпич» едут!»: перекрытие в центре стало сюрпризом для водителей

Многие водители оказались не в курсе изменений, а знаки замечали в последний момент. В итоге одни принимают решение развернуться на перекрестке улиц Кирова и Горького, другие едут под «кирпич».

«Под «кирпич» едут!»: перекрытие в центре стало сюрпризом для водителей

«Под «кирпич» едут!»: перекрытие в центре стало сюрпризом для водителей

Часть водителей игнорировали знаки уже 19 сентября, шел как обычно и общественный транспорт, схему движения которого временно скорректировали.

«Вчера после работы как раз на 39-й ехал. Ни в какой объезд он не поехал. На Максима Горького протолкался минут 15 и так и протиснулся рядом с ограждениями и стоящим поперек КамАЗом. И так же ехали многие впереди/сзади», - написал житель Пензы в комментариях телеграм-канала PenzaInform.

«Под «кирпич» едут!»: перекрытие в центре стало сюрпризом для водителей

«Берегите нервы, избегайте центра Пензы. Из-за разрытия некоторые водители показали все свое бескультурье. Видят «кирпич» - под «кирпич» едут, видят красный - на красный едут», - пожаловался другой читатель портала PenzaInform.ru.

«Под «кирпич» едут!»: перекрытие в центре стало сюрпризом для водителей

Участок улицы Максима Горького перекрыли из-за земляных работ для ремонта теплотрассы. Предполагаемый срок - до 8:00 21 сентября.

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