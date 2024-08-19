В Пензе расстроенному из-за ОГЭ подростку помогли поверить в себя

19.08.2024 | 18:38

В Пензе помогли 9-класснику, очень плохо сдавшему ОГЭ. Парень сильно переживал о низких баллах и не верил, что его куда-либо примут.

Тревожное настроение выпускника заставило мать с бабушкой отправиться за помощью в аппарат уполномоченного по правам ребенка.

Выручить семью советом удалось заместителю министра образования области Андрею Фомину. Он подсказал, где в Пензе принимают молодежь с невысокими результатами. Вскоре родственники поделились радостной новостью - подходящее учебное заведение нашлось.

«Благодаря неравнодушию и содействию взрослых юноше удалось преодолеть сомнения и выбрать свое профессиональное будущее. Теперь он готов с энтузиазмом приступить к обучению», - отметила детский омбудсмен Елена Столярова.

Она подчеркнула, что поддержка родителей в подобных ситуациях - главное. Ведь подросток видел проблему практически непреодолимой, хоть кому-то и может показаться, что она несерьезна.