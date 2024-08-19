Сетевое издание|18+|Понедельник|19 авг 2024|21:26
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+29oC
+30oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

В Пензе расстроенному из-за ОГЭ подростку помогли поверить в себя

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе помогли 9-класснику, очень плохо сдавшему ОГЭ. Парень сильно переживал о низких баллах и не верил, что его куда-либо примут.

Тревожное настроение выпускника заставило мать с бабушкой отправиться за помощью в аппарат уполномоченного по правам ребенка.

Выручить семью советом удалось заместителю министра образования области Андрею Фомину. Он подсказал, где в Пензе принимают молодежь с невысокими результатами. Вскоре родственники поделились радостной новостью - подходящее учебное заведение нашлось.

«Благодаря неравнодушию и содействию взрослых юноше удалось преодолеть сомнения и выбрать свое профессиональное будущее. Теперь он готов с энтузиазмом приступить к обучению», - отметила детский омбудсмен Елена Столярова.

Она подчеркнула, что поддержка родителей в подобных ситуациях - главное. Ведь подросток видел проблему практически непреодолимой, хоть кому-то и может показаться, что она несерьезна.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте