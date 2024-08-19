Директора фирмы оштрафовали за забор воды из родника

19.08.2024 | 19:14

В Городищенском районе генеральный директор фирмы ответил за то, что забирал воду из родника в производственных целях.

Разрешительных документов у мужчины не было, сообщили в Минлесхозе Пензенской области.

Руководитель добывал воду из родника, который расположен в 184 метрах на северо-восток от дома № 41 на улице Приовражной в селе Николо-Райском.

Его оштрафовали на 10 000 рублей.

Ранее сообщалось о жителе Пензы, который в двух судах пытался добиться отмены штрафа в 1 000 рублей за мусор, не выброшенный в контейнер, а оставленный рядом.