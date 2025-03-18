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Общество

Глава Кузнецка оценил колесо обозрения для парка в 200 млн

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Задача заменить колесо обозрения в кузнецком парке «Нескучный сад» есть, но как подступиться к ней, неизвестно, сообщил глава города Сергей Златогорский во время прямого эфира во вторник, 18 марта.

«Колесо обозрения - такая штука, где-то миллионов 200 она стоит. И делает их в нашей стране один завод, по-моему. Цикл изготовления колеса - от 2 лет и больше от заказа, предоплаты и так далее. Я не знаю, как это сделать с учетом наших бюджетных дел», - пояснил он.

Сергей Златогорский добавил, что при этом в концепцию обновления парка замена колеса заложена (Кузнецк готовит заявку на всероссийский конкурс проектов благоустройства малых городов).

Согласно плану предлагается привести в порядок парк и территорию со стороны улицы Московской. «Если мы выиграем, то получим федеральные деньги и в следующем году будем его [проект] реализовывать», - добавил глава города.

25 сентября 2023 года главе Кузнецка доложили, что парк «Нескучный сад» ждут проблемы. Аттракцион «Колесо обозрения», который приносит основной доход, работать не будет: таково решение Ростехнадзора.

Сделать старое колесо обозрения соответствующим требованиям нельзя, а новое, по словам Сергея Златогорского, стоит «как чугунный мост» - тогда он называл сумму от 50 млн. «Мы себе такое не скоро позволим», - отмечал глава города.

В октябре 2024 года Сергей Златогорский заявил, что Кузнецк некоторое время может обойтись без колеса обозрения. «Читаю комментарии в соцсетях. Колесо обозрения в городе не эксплуатируется, выработало свой срок. По мирному времени, конечно, это проблема, но по мирному времени», - подчеркивал он.

Глава Кузнецка констатировал, что люди, которые жалуются на отсутствие аттракциона, знают, какое сейчас время и что за заботы у государства, у граждан. «Одни живут заботами колеса обозрения, а другие последнюю копейку выскребают, чтобы бойцам СВО помочь», - возмущался Сергей Златогорский.

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