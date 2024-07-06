Жители одного из районов Пензы остались без горячей и холодной воды

06.07.2024 | 13:43

В субботу, 6 июля, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратился горожанин Василий Сергеевич. Горожанин сообщил, что в его доме, как и в соседних, с 17:00 пятницы отсутствует и горячая, и холодная вода.

Речь идет о домах в районе улицы 8 Марта. По словам пензенца, без горячего и холодного водоснабжения остались улица Фурманова и Малая Бугровка.

«Горячую воду выключили несколько дней назад планово - затеяли ремонт сетей. А почему нет холодной, непонятно. Подвоз воды не организовали. И как прикажете выживать в такую жару?» - возмутился мужчина.

Редакция обратилась за комментарием в Горводоканал. Там пояснили, что сейчас на участке проводят аварийные работы.

«Ремонт проходит в районе дома № 24 на Малой Бугровке. Водоснабжение восстановят, как только работы завершат», - сообщили в ресурсоснабжающей организации без уточнения сроков окончания ликвидации аварии.