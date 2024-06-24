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Из жизни

Пензенец, едва не лишившийся глаза в Сочи, отсудил более 200 000

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Пензенец через суд добился возмещения расходов на операцию высшей категории сложности, которую ему пришлось перенести во время отдыха в Сочи.

В июле прошлого года, когда мужчина был в отпуске вдали от дома, ему диагностировали отслоение сетчатки правого глаза, из-за чего он частично потерял зрение. Потребовалось срочное вмешательство врачей.

Пензенец потратил 1 900 рублей на консультацию офтальмолога, 3 500 - на первичную диагностику зрения, 135 000 - на операцию, 3 000 - на анестезиологическое сопровождение, 3 300 - на анализы, 5 691 - на медикаменты.

Предварительно горожанин заключил договор с САО «ВСК» по программе «Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов» на сумму 250 000 рублей.

В августе представитель мужчины обратился в фирму с заявлением о наступлении страхового события. Через две недели пострадавшему выплатили 5 400 рублей - за консультацию офтальмолога и первичную диагностику. Компенсировать расходы на операцию страховщик отказался, посчитав, что она не носила экстренного характера.

Тогда пензенец направился в суд, где попросил взыскать с ответчика невыплаченное страховое возмещение (138 000 рублей), штраф в размере 50% от суммы, присужденной в пользу потребителя, а также расходы на оказание юридических услуг (15 000 рублей).

Медицинская экспертиза подтвердила, что отслойка сетчатки - неотложное офтальмологическое состояние, требующее экстренного оперативного вмешательства, поэтому суд встал на сторону истца.

Сразу после экспертизы страховщик выплатил пензенцу 138 000 рублей, однако от штрафа в размере 69 000 рублей это фирму не спасло. Также ответчику предстоит выплатить 15 000, потраченных горожанином на юриста, и 25 000, израсходованных на экспертизу.

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