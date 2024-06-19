Зареченские школьники превратили автохлам в опасный аттракцион

19.06.2024 | 10:55

Разбитый автомобиль во дворе дома № 7 на улице Строителей в Заречном стал точкой притяжения для двух мальчиков среднего школьного возраста. Один из них в салоне разбирается в приборах, другой использует машину в качестве бесплатного аттракциона - прыгает на крыше, захлопывает дверь ударом ноги.

Опасные забавы сняла местная жительница и выложила в городской Telegram-канал. По ее словам, для того, чтобы мальчиков узнали родители и знакомые и сделали им внушение. Сама же кричать им из окна она не рискнула.

«Вот такое у детей развлечение. Больше нечем заняться на каникулах», - говорит зареченка за кадром.

Поведение школьников вызвало различные отклики. Одни считают, что автохлам никому не нужен, а городские власти должны избавлять от него дворы, мальчики же просто забавляются.

«Да ладно, ей сто лет в обед», «Она стоит не первый, не последний десяток лет», «В том году там «Газель» стояла, так же подростки лазали, ну и что? Ничего не случилось плохого», - пишут они.

Другие придерживаются мнения, что это нарушение правопорядка.

«Ну конечно, это же чужое имущество, а вот они подрастут и вскроют ваше имущество. Тогда не визжите «ну что здесь такого страшного, пусть порезвятся», - высказал один из горожан свою точку зрения.

Также подписчики вспомнили, как зареченский подросток под одобрительные крики друзей разбил ногой лобовое стекло «Жигулей» первой модели.