Сетевое издание|18+|Среда|3 апр 2024|20:16
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

В Пензе «гонщик» на «Ладе» едва не сбил детей на переходе

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Сети появилось видео, запечатлевшее нарушение правил дорожного движения на улице Антонова в Пензе.

Кадры были сделаны видеорегистратором одного из участников чата «Дорожная обстановка Пензы» мессенджера Viber в 17:18 среды, 3 апреля.

Автомобилист остановился на красный сигнал светофора у пешеходного перехода между корпусами № 1 и 2 школы № 77. Дорогу переходили школьники, все автолюбители их пропускали, кроме водителя за рулем «Лады» с госномером С148АВ/58.

В Пензе «гонщик» на «Ладе» едва не сбил детей на переходе

Он не сбавил скорость перед зеброй, маневрируя, объехал остановившиеся машины, пересек двойную сплошную и промчался через переход по пустовавшей полосе встречного движения.

К счастью, дети уже успели пересечь этот участок, никто не пострадал.

«Вывод! Смотреть по сторонам надо в любой ситуации, когда переходишь дорогу, и не стоит залипать в телефонах. Покажите детям, перешлите в классные чаты», - прокомментировал видео автор.

Один из водителей в ответе предложил пожизненно лишать прав подобных автомобилистов.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото, видео чата «Дорожная обстановка Пензы»
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте