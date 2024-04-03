В Пензе «гонщик» на «Ладе» едва не сбил детей на переходе

03.04.2024 | 19:16

В Сети появилось видео, запечатлевшее нарушение правил дорожного движения на улице Антонова в Пензе.

Кадры были сделаны видеорегистратором одного из участников чата «Дорожная обстановка Пензы» мессенджера Viber в 17:18 среды, 3 апреля.

Автомобилист остановился на красный сигнал светофора у пешеходного перехода между корпусами № 1 и 2 школы № 77. Дорогу переходили школьники, все автолюбители их пропускали, кроме водителя за рулем «Лады» с госномером С148АВ/58.

Он не сбавил скорость перед зеброй, маневрируя, объехал остановившиеся машины, пересек двойную сплошную и промчался через переход по пустовавшей полосе встречного движения.

К счастью, дети уже успели пересечь этот участок, никто не пострадал.

«Вывод! Смотреть по сторонам надо в любой ситуации, когда переходишь дорогу, и не стоит залипать в телефонах. Покажите детям, перешлите в классные чаты», - прокомментировал видео автор.

Один из водителей в ответе предложил пожизненно лишать прав подобных автомобилистов.